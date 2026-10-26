Teo Teocoli e il racconto della malattia da Fabio Fazio

Milano – L’ingresso in studio è stato a passo incerto e anche nel dialogo con Fabio Fazio l’attore è sembrato ancora un po’ affaticato. Lui però ha cercato di rassicurare tutti: «Sono in via di guarigione», ha detto a Che tempo che fa, sul Nove. A 81 anni il comico è tornato davanti alle telecamere dopo un lungo stop, raccontando un periodo segnato dalla malattia e dalla paura di non farcela. Non ha voluto però entrare nei dettagli della patologia né spiegare quale intervento abbia subìto. A fine intervista il pubblico in studio gli ha riservato una lunga ovazione e Fazio lo ha accompagnato a passi lenti verso l’uscita, prima di stringerlo in un abbraccio.

Cosa è successo a Teocoli a Ibiza

Tutto è cominciato con un malore improvviso a Ibiza, dove l’estate di Teocoli è stata tutto meno che una vacanza. L’attore ha spiegato: «Ci sono stato tre mesi e mezzo e non sono mai uscito di casa. Non ho visto il mare». Poi il racconto della visita medica, che ha ripreso con la solita ironia, strappando una risata in studio. Fazio gli ha chiesto se fosse vero che, incontrando il dottore, gli avesse domandato se stesse male. «Mi ha risposto: “No, sta malissimo” e se n’è andato. Allora ho detto: “Sono morto”», ha ricordato Teocoli. Una battuta che non nasconde la preoccupazione provata in quei mesi.

Il ricordo di Sanremo 1999 e la carriera

Nella parte più leggera della serata Teocoli ha ripercorso la sua carriera, dalla Gialappa’s Band a Quelli che il calcio, passando per le imitazioni di Cesare Maldini, Gabriele Albertini e Adriano Celentano. Tra gli aneddoti c’è il Festival di Sanremo del 1999, quando si presentò in mutande imitando l’ex sindaco di Milano e richiamando la famosa sfilata di Valentino. Ornella Vanoni, in gara tra i Big con Alberi insieme a Enzo Gragnaniello, rimase senza parole: «L’ho incontrata sulla scalinata, appena mi ha visto conciato in quel modo, mi ha detto: “Ma tu sei fuori di testa. Cos’è questo? Dove siamo?”. Ed è andata via». Dietro le quinte c’era anche Luciano Pavarotti, con cui Teocoli passava diverso tempo: «Quando mi ha visto con le mutande mi ha fatto: “Via, via, via”».

© Riproduzione riservata