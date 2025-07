Terna, avviati i lavori per la nuova rete elettrica tra Sicilia occidentale e orientale, è la Chiaramonte Gulfi-Ciminna

Chiaramonte Gulfi – Terna, dando seguito all’apertura dei cantieri avvenuta lo scorso 14 maggio, ha avviato i lavori di costruzione del collegamento elettrico ‘Chiaramonte Gulfi – Ciminna’, infrastruttura strategica per la rete siciliana che unirà la parte occidentale e quella orientale della regione, incrementando la qualità e l’affidabilità del servizio. Con 3,5 miliardi di euro nei prossimi dieci anni, la Sicilia si conferma la regione con il maggior volume di investimenti previsti nel Piano di Sviluppo 2025-2034 di Terna, volto a rafforzare la sicurezza e l’efficienza della rete elettrica nazionale. Grazie alla sua collocazione geografica, l’isola assumerà un’importanza strategica nel rafforzare il ruolo dell’Italia come hub energetico del Mediterraneo, anche attraverso progetti come Elmed, la prima interconnessione elettrica tra Europa e Africa, e il Tyrrhenian Link, che collegherà la Sicilia alla Campania e alla Sardegna. L’opera, per la quale Terna – la società guidata da Giuseppina Di Foggia – ha previsto un investimento di circa 440 milioni di euro, consiste in nuovo elettrodotto a 380 kV lungo circa 170 km, che collegherà le esistenti stazioni elettriche di Chiaramonte Gulfi (Ragusa) e Ciminna (Palermo). Il tracciato attraverserà sei province (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo e Ragusa) e 24 Comuni.

