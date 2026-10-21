Terremoto a Catania di magnitudo 3,8

Milo, Catania -Forte scossa di terremoto avvertita nel Catanese alle 8.49 di stamane. La magnitudo è stata di 3.8 con epicentro a 7 chilometri dal Comune di Milo e a 7 Km di profondità.

La scossa è stata avvertita a Catania città e nell’hinterland, tra Giarre e Santa Venerina. Segnalazioni anche da Randazzo, Linguaglossa, Sant’Alfio e nell’altro versante, tra Taormina, Giardini Naxos e Santa Teresa di Riva.

L’epicentro nella Valle del bove. In diverse scuole del territorio è scattato il piano di emergenza, i bambini delle scuole di Pisano e Fleri, frazioni di Zafferana Etnea, sono stati fatti uscire dalle classi.

© Riproduzione riservata