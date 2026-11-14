Terremoto ai vertici del gruppo San Donato: lascia l’ex ministro Angelino Alfano

Milano – Scossone ai vertici del Gruppo San Donato della famiglia Rotelli: due giorni fa è stato annunciato un (inatteso) cambio della governance della holding, uno dei player principali della sanità privata in Italia, che ha a Milano il cuore della sua attività, con il San Raffaele e l’università Vita-Salute, rilevati quasi 15 anni fa per salvarli dal crac dovuto alla gestione di don Luigi Verzè. E poi il Galeazzi, prima struttura a dare una nuova vita all’area di Mind dopo l’Expo, e il Policlinico San Donato.

Ai vertici del gruppo arriva Marco Rotelli, secondogenito del professore Giuseppe, che a sua volta aveva raccolto la guida dal padre Luigi, medico che aveva fondato la società negli anni Sessanta. Rotelli sostituisce Angelino Alfano: l’ex ministro — al governo con diversi premier, da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi passando per Enrico Letta — era stato nominato presidente del gruppo nel 2019. Un addio, il suo, che colpisce. Così come colpisce l’uscita dal cda di Kamel Ghribi, finanziere svizzero-tunisino, negli ultimi anni vicinissimo alla famiglia Rotelli — gli eredi del professore avevano trovato in lui una sorta di “tutor” — e con legami trasversali dalla finanza alla società civile. Ghribi al momento rimane ai vertici di Gksd, la joint venture al 50-50 creata con la famiglia Rotelli, al centro della strategia di internazionalizzazione portata avanti con investimenti in mezzo mondo.

E ancora: fuori dalla governance anche Augusta Iannini, magistrato in pensione e moglie di Bruno Vespa, dal 2019 (e fino a oggi) consigliera di amministrazione. Addii eccellenti, insomma. Che seguono peraltro quello di alcuni mesi fa, quando Paolo Rotelli, il primogenito del professore e alla guida del gruppo dopo la morte del padre nel 2013, ha fatto anche lui un passo indietro. Per dedicarsi alla musica: è attivo ora in Francia, nome d’arte Tractopelle Musik. Professione, rapper.

Oltre che da Rotelli nel ruolo di presidente, il gruppo sarà guidato da Marco Centenari, confermato nel ruolo di amministratore delegato (è anche ad del San Raffaele, di cui ha ripreso le redini un anno fa, per mettere mano a una crisi dovuta al ricorso a cooperative che mandarono in tilt l’ospedale). A Gilda Gastaldi, vedova Rotelli, viene conferito il titolo di presidente onorario, mentre Nicola Grigoletto, da oltre vent’anni nella holding, assume il ruolo di vicepresidente.

Nominati anche tre membri indipendenti nel cda: Stefano Firpo, direttore generale di Assonime (l’associazione per le società per azioni italiane) e già capo di gabinetto del ministero per l’Innovazione del governo Draghi, Marcella Panucci, che dal 2012 al 2020 è stata direttrice generale di Confindustria e ora è consigliere del ministero dell’Università e della Ricerca, e l’avvocato tributarista Giuseppe Tinelli, professore emerito all’università Roma Tre.

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