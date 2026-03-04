Terremoto, forte scossa nel Catanese: chiudono le scuole

Ragalna, Catania – Una forte scossa di terremoto è stata registrata intorno alle 7 nel Catanese. La scossa è durata diversi secondi ed è stata avvertita nella città di Catania e nei Comuni etnei. In particolare a Mascalucia, Giarre, Gravina e Nicolosi.

Il capo della protezione civile Salvo Cocina spiega che la magnitudo è 4.5 localizzata a 2.8 km da Ragalna a una profonditaà di circa 3.8 chilometri.

L’evento, oltre che nel Catanese, è stato avvertito anche nel Messinese e nel Siracusano. Non si hanno notizie di danni a cose o persone.

Il dirigente generale della Protezione civile regionale ha disposto l’attivazione immediata di un monitoraggio telefonico attraverso il servizio emergenza, al fine di verificare eventuali criticità presso tutti i Comuni nei quali la scossa è stata avvertita. Ed è in corso di valutazione la chiusura delle scuole precauzionale in alcuni Comuni.

Terremoto, chiudono le scuole

In via precauzionale in diversi Comuni chiudono le scuole. A Catania, Adrano, Aci Sant’Antonio, Belpasso. Prosegue il monitoraggio della protezione civile e del tecnici per verificare eventuali danni.

