Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.8 al largo di Rodi. Trema anche la Turchia, morta una 14enne

Rodi – Terremoto in Grecia. Una violenta scossa di magnitudo stimata attorno a 5.8, si è verificata alle ore 01:00 (ore 01:17 in Italia) con epicentro nei pressi di Rodi. Secondo l’Istituto di geodinamica dell’Osservatorio nazionale di Atene, le scosse si sono propagate da una profondità di 62 chilometri, mentre il Centro sismologico euromediterraneo (Emsc) ha stimato che il terremoto nel Dodecaneso ha avuto una magnitudo di 6,2 e una profondità di 68 chilometri. La scossa è stata avvertita in diverse zone di Turchia, Egitto, Siria e diversi altri paesi della regione.

Ed è proprio in Turchia che un’altra scossa ha fatto tremare nella notte la zona di Marmaris, nella provincia di Mugla.

Secondo l’Afad, la protezione civile turca, il sisma è stato registrato alle 2.17 ora locale a circa dieci chilometri dalla costa di Marmaris.

Una ragazza di 14 anni è morta a Fethiye a causa di un attacco di panico, ha confermato su X il ministro degli Interni, Ali Yerlikaya. Nella provincia di Mugla è stata necessaria l’assistenza medica per 69 persone. Secondo il resoconto ufficiale, per paura hanno cercato di mettersi in salvo saltando dall’alto e 46 restano in ospedale.

© Riproduzione riservata