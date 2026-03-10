Terremoto nel Golfo di Napoli, sisma di magnitudo 5.9 ad una profondità di 414 km

Napoli – Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata dall’Ingv nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo al largo del Golfo di Napoli, in Campania. Il sisma è avvenuto poco dopo mezzanotte, alle 00:03. L’epicentro è stato localizzato al largo del Golfo di Napoli. Secondo le stime disponibili, il terremoto si è verificato a una profondità di circa 414 chilometri. Proprio la profondità notevole del sisma potrebbe aver reso impercettibile la scossa. Tra i centri abitati che potrebbero aver avvertito il fenomeno sismico ci sono Anacapri, a circa 8 chilometri dall’epicentro, e Capri, distante circa 10 chilometri. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

© Riproduzione riservata