Terremoto in Grecia, avvertito in Sicilia orientale

Grecia – Un terremoto è stato registrato in Grecia, alle 0:51 di oggi mercoledì 14 maggio. La scossa è stata avvertita distintamente in Sicilia orientale.

Il forte terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito il Mar Egeo meridionale, a breve distanza dall’isola greca di Creta. L’epicentro è stato localizzato a circa 15 km da Fry, nell’area del Dodecaneso, con una profondità ipocentrale di 78 km .

Al momento non si hanno notizie su eventuali danni. Tuttavia, data la magnitudo del sisma, è probabile che la scossa sia stata avvertita in molte zone dell’isola di Creta e nelle aree circostanti, ma il profondo ipocentro potrebbe aver fatto percepire il forte sisma anche a centinaia di chilometri, persino in alcune località del Sud Italia (tra Sicilia e Calabria).

Le autorità locali e i centri sismologici stanno monitorando la situazione per valutare eventuali repliche e garantire la sicurezza della popolazione.

