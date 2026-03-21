Terremoto oggi a Messina, scossa di magnitudo 4.2 (avvertita fino a Palermo)

Messina – La terra trema in Sicilia. Come riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nell’isola più grande del mar Mediterraneo, sono state avvertite, dalle 19 di sabato 21 marzo, varie scosse di terremoto. La più forte di queste, registrata alle 19:04, aveva magnitudo di 4.2 con epicentro nel messinese, a Sant Castel di Lucio (Messina). Il terremoto è stato avvertito, oltre che a Messina, anche in zone limitrofe al capoluogo Palermo.

Lo sciame sismico alle Isole Eolie

Nella giornata di ieri, venerdì 20 marzo, altre scosse hanno interessato l’isola siciliana con le Eolie che hanno visto registrare movimenti compresi tra i 2.4 e 1.9 di magnitudo.

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