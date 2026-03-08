Condividi "Terremoto, sarà abbattuto il campanile della chiesa di Ragalna" sui social

Ragalna, Catania – Dopo il terremoto, sarà operata la messa in sicurezza con relativo abbattimento di una parte del campanile della chiesa Madonna del Carmelo di piazza Cisterna, rimasta danneggiata dal sisma del 4 marzo con epicentro a Ragalna. Comune e protezione civile procederanno alla demolizione della cuspide e alla messa in sicurezza dei “pinnacoli” con copertura del campanile per proteggere il tutto dalle intemperie.

