08/03/2026 08:54

Terremoto, sarà abbattuto il campanile della chiesa di Ragalna

A causa del sisma del 4 marzo

di Redazione

Ragalna, Catania – Dopo il terremoto, sarà operata la  messa in sicurezza con relativo abbattimento di una parte del campanile della chiesa Madonna del Carmelo di piazza Cisterna, rimasta danneggiata dal sisma del 4 marzo con epicentro a Ragalna. Comune e protezione civile procederanno alla demolizione della cuspide e alla messa in sicurezza dei “pinnacoli” con copertura del campanile per proteggere il tutto dalle intemperie.

© Riproduzione riservata

