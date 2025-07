Terzo incendio ad Acate, stavolta a fuoco un’auto. VIDEO

Acate – Un altro incendio ad Acate. A distanza di pochi giorni dal rogo che ha coinvolto lo chalet e un autocompattatore della ditta che gestisce il servizio di igiene ambientale.

Questa mattina intorno alle 5, in via Maresciallo Giudice, le fiamme hanno avvolto una macchina che sarebbe stata immatricolata da pochissimo tempo appartenente a un imprenditore del settore movimento terra. Il rogo è stato istantaneo e non c’è stato nulla da fare per l’automobile. Indagini in corso per comprendere qual è stata la natura dell’episodio.

© Riproduzione riservata