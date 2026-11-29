Ragalna – Un milione di euro per tenere definitivamente il Teseo Screpolato di Igor Mitoraj sull’Etna. È più o meno questa, comprensiva di Iva, la cifra che l’Atelier che gestisce le opere dell’artista polacco ha chiesto al Comune di Ragalna dopo un anno di tira e molla sulla compravendita. La trattativa è saltata e la statua è stata rimossa e portata via dall’Atelier.

La richiesta era infatti di 840 mila euro per l’acquisto della statua più Iva.

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