Ispica, Pierenzo Muraglie torna sindaco a 11 anni dalla prima elezione

Ispica – Il dato finale attribuisce 4143 voti a Pierenzo Muraglie contro i 3169 di Serafino Arena.

Pierenzo Muraglie è il nuovo sindaco di Ispica.

Sostenuto dalle liste Libera e Forte, Lista Civica Pierenzo Muraglie Sindaco e Pensiamo Ispica, ha superato al ballottaggio Serafino Arena,sostenuto da Movimento 5 Stelle,Alleanza Verdi Sinistra e Controcorrente con il 58% dei voti validi quando lo spoglio è ancora in corso.

Per Muraglie si tratta di un ritorno a Palazzo Bruno di Belmonte. Già sindaco dal 2015 al 2020, fu eletto per la prima volta il 14 giugno 2015, sostenuto dal Partito Democratico e da liste civiche. In quell’occasione vinse il ballottaggio con il 57,68% dei voti contro Paolo Monaca, dopo avere chiuso il primomturno da candidato più votato con il 29,73%.

Con la vittoria di oggi, Muraglie torna alla guida della città dopo undici anni dalla sua prima affermazione elettorale, alla testa di una coalizione civica e centrista vicina all’area politica del deputato regionale Ignazio Abbate.

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