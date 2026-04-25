The City On The Water. Cercando la Città Altrove, mostra del siciliano Giancarlo Leone a Lugano

Morcote, Lugano – La Galleria Poma presenta The City On The Water – Cercando la Città Altrove, progetto fotografico di Giancarlo Leone, in mostra a Morcote dal 2 al 31 maggio 2026. Attraverso una ricerca che unisce architettura, fotografia e riflessione urbana, Leone indaga la qualità della vita nelle città contemporanee, spostando lo sguardo dai luoghi costruiti alle loro immagini riflesse sull’acqua.

Le opere nascono lungo fiumi, canali e superfici liquide che attraversano i centri urbani. In questi spazi instabili, la città perde la propria rigidità e si trasforma in visione: le architetture si dissolvono, si ricompongono e assumono una dimensione pittorica, evocando linguaggi che vanno dall’acquarello al puntinismo.

Il progetto prende forma a partire da una domanda centrale: è ancora possibile riconoscere una qualità autentica del vivere urbano?

Leone risponde cercando una “città altrove”, una dimensione più lenta, poetica e condivisa, che emerge nei riflessi dell’acqua. Un luogo in cui il tempo si sospende e la percezione si fa più sottile.

La mostra raccoglie immagini realizzate in diverse località, tra cui Milano, Venezia, Lugano e Morcote, restituendo per ciascun contesto una nuova lettura della sua identità. L’inaugurazione si terrà sabato 2 maggio alle ore 15:00, con un talk in dialogo con il divulgatore scientifico Christian Bernasconi, biologo e volto noto della RSI, dove si occupa di temi legati all’ambiente, agli ecosistemi e alla qualità delle acque. Il dialogo offrirà una prospettiva complementare tra sguardo artistico e lettura scientifica.

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