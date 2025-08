Thomas morto a 20 anni nel giorno del suo compleanno

Palermo – Avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno, ma una giornata che doveva essere all’insegna della gioia si è invece trasformata in tragedia. Patrick Thomas Nicholson, vent’anni compiuti ieri, 4 agosto, ha perso la vita nell’incidente stradale avvenuto in viale Regione Siciliana nel pomeriggio.

Era in sella a una moto Yamaha quando è avvenuto lo scontro con una Fiat Panda che non gli ha lasciato scampo. L’impatto si è verificato a poca distanza dal Ponte Corleone, sulla carreggiata laterale. Il ragazzo era nato a Palermo e abitava ad Altofonte, dove in tantissimi conoscono la famiglia, che ha origini canadesi.

La notizia ha profondamente colpito l’intera comunità, che nelle scorse ore ha condiviso il proprio dolore sui social: “Villaciambra Malpasso e Piano Maglio si stringono oggi all’mmenso dolore di Gordon Nicholson e della sua famiglia per la tragica scomparsa di Patrick Thomas. Che la terra ti sia lieve, piccolo angelo”, si legge. “Thomas, un ragazzo d’oro con una vita davanti. Avrei voluto riabbracciarti un’ultima volta”, scrive l’amico Giovanni.

E ancora, il messaggio della squadra sportiva e società organizzatrice di eventi di triathlon e nuoto, Extrema, che dopo la tragedia ha annullato una manifestazione: “In un momento doloroso come quello che ha coinvolto la famiglia Nicholson e noi tutti in Extrema, non ci sentiamo di rispettare questo nostro appuntamento festoso del Nuoto sotto le Stelle. Ci sarà un altro momento, ma non è adesso. Rinviamo tutto, stringendoci in un grande abbraccio ai nostri cari Gordon, Giovanna, Samuel, Gabriel e Simona per la perdita di Thomas Patrick”

