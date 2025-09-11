Tiene in casa la madre morta da un anno. L’anziana aveva 101 anni

Bergamo – Una donna di Bergamo ha tenuto in casa per un anno il cadavere della propria anziana madre. La scoperta è avvenuta quando la polizia locale e i vigili del fuoco si sono presentati all’appartamento di via De Gasperi, dopo che l’altro figlio dell’anziana di 101 anni ha riferito che da giorni la sorella non gli rispondeva al telefono.

La scoperta del cadavere dopo l’ennesima segnalazione. In casa, a letto c’era il corpo in avanzato stato di decomposizione dell’anziana madre. Sul posto è poi intervenuta la Scientifica per i rilievi: la salma dell’anziana sarà sottoposta all’autopsia, ma dai primi accertamenti pare che il decesso della madre risalirebbe al settembre dell’anno scorso. La donna, italiana e dipendente pubblica, è stata poi ricoverata in Psichiatria.

