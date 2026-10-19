Tir fermi ai caselli, la protesta si spacca

Catania – Prosegue il fermo degli autotrasportatori siciliani, ma il fronte si spacca. La protesta è arrivata ai caselli delle autostrade. Il traffico è rallentato sulla A18, alla barriera di San Gregorio, in direzione Messina. Dalla notte sono scattati i presidi anche nella barriera di Tremestieri, a Messina Sud. Sono stati lasciati liberi due caselli in entrata e in uscita per consentire il passaggio delle auto in entrambe le direzioni.

Dal comitato trasportatori siciliani fanno sapere che i tir e i camion fermi in autostrada non sono di autotrasportatori che aderiscono al Cts. Come annunciato ieri, il transito via terra per l’ortofrutta attraverso lo Stretto di Messina rimane libero.

“Il fermo dei servizi indetto dal Comitato trasportatori siciliani è attivo in tutti i porti della Sicilia. Non ci sono blocchi stradali, né presidi sulle arterie di collegamento – ribadiscono i camionisti -. I mezzi delle aziende aderenti alla protesta sono attualmente fermi nei parcheggi, dove rimarranno fino a domani, martedì 20 ottobre. Si attende l’esito dell’imminente incontro a Milano con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Se il ministro accetterà integralmente le proposte presentate dalla categoria, il fermo dei porti siciliani verrà immediatamente revocato”.

Il comitato sottolinea la totale democraticità della protesta: “Nessuna azienda viene obbligata a fermarsi. Tutte le imprese che desiderano viaggiare e consegnare le proprie merci, in particolare i prodotti ortofrutticoli, sono libere di farlo senza alcuna costrizione o forma di picchettaggio”.

Prende le distanze dalla protesta del Cts, Giuseppe Richichi, il presidente dell’associazione imprese autotrasportatori siciliani che ha sede a Catania, confermando gli attuali presidi “di tir e camion nella provincia etnea di Misterbianco, a Tremestieri ed anche ai caselli autostradali di San Gregorio, con una trentina di mezzi, che stanno rallentando il traffico veicolare”.

“A partire da oggi avvieremo azioni di protesta con la nostra sigla dell’Aias – aggiunge Richichi – e ci dissociamo dal comitato degli autotrasportatori del Cts, del quale non facciamo più parte. In tal senso non ci interessa qualsiasi accordo che loro faranno e di cui si assumeranno le responsabilità. Al primo punto per noi c’è il caro carburante, problema in comune con i pescatori e gli agricoltori che ci impedisce di lavorare”.

Un presidio di autotrasportatori che protesta per il caro carburanti, con decine di mezzi pesanti fermi nella carreggiata, è stato organizzato in via Oreto all’incrocio con viale Regione siciliana a Palermo. La Rap, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluogo, annuncia “possibili disservizi nella gestione dei rifiuti in città e nei centri comunali di raccolta”.

Anche gli agricoltori fanno sentire la loro voce. “Gli agricoltori siciliani, costretti a scendere in strada in queste settimane da una situazione ormai assolutamente impossibile riguardante i costi di produzione, liberi da qualunque tessera associativa, chiedono di essere convocati dal Ministero competente per rappresentare, per l’ennesima volta, le ormai arcinote problematiche di sempre mai seriamente affrontate e alle quali oggi, grazie a nefaste congiunture internazionali si é aggiunto il caro gasolio”, spiega una nota del comitato agricoltori Sicilia coordinato da Mariano Ferro, storico leader dei Forconi.

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