Condividi "Tir precipita da un cavalcavia prima dello svincolo per Enna e prende fuoco: morto l’autista" sui social

Enna – È morto il conducente del tir che è precipitato dal cavalcavia poco primo lo svincolo per Enna, direzione Palermo, dell’A19. Il mezzo è volato da un’altezza di almeno 12 metri e ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate nella valle raggiungendo anche la strada statale 192 che è stata chiusa al transito in direzione Calderai. Rimane chiusa l’autostrada dallo svincolo di Enna, sia in direzione di Catania che di Palermo. A Enna bassa traffico è paralizzato. Sul posto sono al lavoro il corpo forestale, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

E un altro tir, dopo quello precipitato dal cavalcavia sull’autostrada A19, ha preso fuoco. Questa volta l’incendio è avvenuto sulla strada statale 192 poco prima dello svincolo di Dittaino. Le fiamme hanno lambito un impianto di stoccaggio di rifiuti, provocando un fumo acre. Sul posto la Protezione civile del Comune di Enna e i vigili del fuoco. L’incendio ha reso necessaria anche la chiusura provvisoria della strada statale 192 “della Valle del Dittaino”, ad Enna, dal km 0 al km 11.

© Riproduzione riservata