Moto contro un carroattrezzi dei carabinieri in galleria, Kevin Garzia è morto dentro una galleria

Caltanissetta – Tragedia nel pomeriggio lungo la Statale 640 “Strada degli Scrittori”. Un ragazzo di 22 anni, Kevin Garzia, originario di Caltanissetta, è morto in un violento incidente stradale avvenuto all’interno della galleria Caltanissetta. La moto sulla quale viaggiava si è scontrata con un mezzo pesante, un carroattrezzi dei carabinieri. Per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.