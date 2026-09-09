Cronaca
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09/09/2026 23:38

Moto contro un carroattrezzi dei carabinieri in galleria, Kevin Garzia è morto dentro una galleria

Aveva 22 anni.

di Redazione

Caltanissetta – Tragedia nel pomeriggio lungo la Statale 640 “Strada degli Scrittori”. Un ragazzo di 22 anni, Kevin Garzia, originario di Caltanissetta, è morto in un violento incidente stradale avvenuto all’interno della galleria Caltanissetta. La moto sulla quale viaggiava si è scontrata con un mezzo pesante, un carroattrezzi dei carabinieri. Per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 54,508 della Statale 640, in direzione dello svincolo per l’autostrada A19 Palermo-Catania.

 

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