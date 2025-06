Tom Hanks a Sampieri. Ci scusi Tom: la vita ci cambia

Scicli – Il dilemma, il dubbio, l’interrogativo, da sabato 14 giugno è: che ci fa Tom Hanks a Sampieri.

La risposta è più banale della domanda: la vacanza al mare.

L’altro dubbio è: perché non somiglia più a quell’immagine cristallizzata nella nostra memoria del “Forrest Gump” che vinse il premio Oscar nel 1995 come miglior attore.

Ancora una volta la riflessione è semplice: la vita fa attraversare a ciascuno di noi gioie e lutti, prove e malattie che cambiano la nostra anima e a volte il nostro corpo.

Tom Hanks e sua moglie hanno scelto Sampieri per la semplice ragione che è un luogo dello spirito dove si respira serenità e pace.

C’è un tempo per ogni cosa: un tempo per il red carpet e uno per i premi, uno per la gioia, uno per la sofferenza, un tempo per l’anonimato e uno per lo straniamento: dal successo, dalla fama, dalla gloria.

La vita è fatta di cose piccole.

Ci scusi Tom se l’abbiamo disturbata.

