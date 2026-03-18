Morto Tonino Apicella, il maestro della musica napoletana: il figlio Mariano era il “menestrello” di Silvio Berlusconi

Napoli – Morto Tonino Apicella. Era il padre di Mariano Apicella, cantante e chitarrista diventato famoso per essere l’interprete delle canzoni scritte da Silvio Berlusconi. Il cantante napoletano, una delle ultime voci della tradizione, aveva calcato i principali palchi e teatri cittadini, portando la musica nostrana anche al di fuori dei confini cittadini. A rendere nota la scomparsa dell’interprete è stato l’organizzatore di eventi e presentatore Mario Guida che, sul proprio profilo Instagram, ha parlato di “un’altra importante perdita per la musica napoletana”.

Nato nel cuore di Napoli negli anni

Quaranta, iniziò a suonare giovanissimo, sviluppando anche una voce calda e riconoscibile e una maestria unica con la chitarra.

Padre di Mariano Apicella, cantante e chitarrista diventato famoso per essere l’interprete delle canzoni scritte da Silvio Berlusconi, è stato sua guida artistica per la maggior parte della sua carriera.

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