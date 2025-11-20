Topi morti e parassiti nella farina: chiuso supermercato a Catania

Catania – I carabinieri del Nas di Catania hanno eseguito controlli in due noti supermercati del capoluogo etneo, di cui non è stato reso noto il nome, sequestrando circa 400 chili di farine di vario tipo, in cattivo stato di conservazione e invase da parassiti.

Uno dei supermercati è stato sottoposto a sospensione immediata per le gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra le quali la presenza di infestanti, escrementi e carcasse di topi in vari locali, specie in quelli destinati allo stoccaggio degli alimenti. Al termine delle operazioni i titolari delle due attività sono stati denunciati.

© Riproduzione riservata