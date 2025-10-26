Torna la Sottile Linea Nera di Schininà sul caso Spampinato

Ragusa – A partire da domani, nel giorno del 53esimo anniversario della morte di Giovanni Spampinato, per tre giorni il giornalista di La7 Carmelo Schininà torna sul caso con la sua inchiesta “Ragusa ‘72, La Sottile Linea Nera”. Tre nuovi capitoli pubblicati il 27, 28 e 29 ottobre sul quotidiano La Sicilia, dipaneranno con clamorosi documenti inediti la trama nera dietro l’omicidio del corrispondente de L’Ora assassinato a Ragusa il 27 ottobre ‘72 da Roberto Campria, figlio dell’allora presidente del tribunale di Ragusa che Spampinato indiziava del delitto dell’ignenere missino Angelo Tumino, avvenuto otto mesi prima.

“Ucciso – scriveva il giornalista in un artciolo non firmato il 6 Marzo – non per i suoi legami con la destra visto che era stato consigliere comunale dell’MSI, ma perché il suo interesse per l’antiquariato lo avrebbe messo a contatto con l’oscuro mondo di contrabbandieri di materiale archeologico, un labirinto nel quale si finisce con l’incontrare personaggi legati a doppio filo con ambienti neofascisti. Un contatto quello dell’ingegnere Tumino che avrebbe avuto più le caratteristiche di uno scontro, che di uno incontro. E allora, per qualche motivo si sarebbe deciso di sopprimerlo. Una tesi che si fonda solo sull’azione, ma che spiegherebbe la perfetta tecnica messa in atto che a oltre dieci giorni dal delitto vede le indagini praticamente al punto di partenza”. Nella prima puntata dell’inchiesta Schininà svelerà due documenti rimasti incredibilmente sconosciuti all’opinione pubblica che provano il coinvolgimento nella vicenda ragusana del ‘72 della strategia della tensione e dei servizi segreti. Spampinato nell’articolo del 6 Marzo aveva scritto del passaggio di Stefano Delle Chiaie a Ragusa due mesi prima. Due giorni dopo a Roma successe qualcosa che avrebbe giocato un ruolo dirimente (ma rimasto sconosciuto) in tutta la vicenda.

Carmelo Schininà è giornalista del TgLa7. Segue la cronaca nera e giudiziaria dei principali fatti che accadono al nord. Sul caso Spampinato ha scritto per La Sicilia una prima inchiesta in tre parti a febbraio del 2023. A ottobre 2023 è tornato sul caso con “Il Sotto Livello”, inchiesta in otto puntate. A ottobre 2024 ha pubblicato Ragusa ’72, La Sottile Linea Nera, la terza inchiesta panoramica e sistematica in sei puntate. Ora i tre nuovi capitoli sulla trama nera.

