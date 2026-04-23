Torna l’estate per la festa della Liberazione

Torna il bel tempo quasi ovunque, trainato da un’alta pressione nordafricana e l’Italia si prepara a sfoggiare sole e cieli azzurri nei prossimi giorni, anche se la notte assisteremo a un sensibile calo delle temperature al Centro-Nord.

Vento e qualche ostinato acquazzone si sono abbattuti sui settori costieri e appenninici del Centro-Sud, ma solo per la giornata di giovedì, dopo la quale il tempo tornerà sereno e limpido ovunque.

Da venerdì il sole brillerà incontrastato su tutta la Penisola con massime in sensibile aumento. Se le minime resteranno fresche e sotto le medie stagionali, le massime schizzeranno oltre i 22-23°C. La Festa della Liberazione, il 25 aprile, arriverà l’alta pressione nordafricana e il sole abbraccerà tutta l’Isola, ma per il ritorno di piogge più organizzate ci sarà da attendere almeno il 29-30 aprile.

Sabato un campo di alte pressioni abbraccerà la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, assicurano gli esperti di 3BMeteo. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli e mari poco mossi. Massime in risalita.

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