Torna l’incubo per gli automobilisti, Anas annuncia lavori sul ponte di Modica e di Ragusa da fine gennaio ad aprile

L'Anas annuncia lavori sul viadotto Irminio e sul ponte Guerrieri dalla fine di gennaio al 30 aprile
di Redazione
Modica – Torna l’incubo delle code interminabili.
Manutenzioni programmate da Anas provocheranno modifiche alla viabilità alla periferia di Modica e lungo il collegamento con Ragusa nel periodo compreso tra il 26 gennaio e il 30 aprile.
In particolare sarà attivato un senso unico alternato regolato da impanti semaforici: dal km 332,220 al km 333,260 in corrispondenza del viadotto Irminio e dal km 336 al km 336,501 sul viadotto Guerrieri.
La misura, adottata per garantire la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, riguarda due punti strategici di un’arteria molto frequentata sia da autovetture sia da mezzi pesanti.
Per contenere gli inconvenienti all’utenza, Anas ha annunciato l’impiego di proprie squadre operative incaricate di controllare la viabilità e intervenire tempestivamente in caso di criticità.
