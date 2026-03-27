Torna l’ora legale 2026, nella notte tra il 28 e il 29 marzo

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 in Italia entrerà in vigore l’ora legale. Alle ore 2:00 le lancette degli orologi dovranno essere spostate in avanti di 60 minuti, posizionandosi sulle 3:00. Il cambio di orario ha lo scopo di ottimizzare l’utilizzo della luce naturale durante i mesi più caldi, riducendo di conseguenza i consumi di energia elettrica.

Questo regime orario resterà in vigore per sette mesi. Nell’immediato comporterà un’ora di sonno in meno, determinando poi un impatto diretto sui ritmi quotidiani: le prime ore del mattino saranno caratterizzate da una minore presenza di luce solare, mentre la fascia di luce pomeridiana e serale risulterà più estesa. Il ritorno all’ora solare è già fissato per l’ultima domenica di ottobre, ovvero nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2026, quando le lancette andranno riportate indietro di un’ora.

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