Torna per Natale il «Sicilia Express», biglietti del treno a 40 euro per tornare in Sicilia

Sul tavolo la Regione ha messo altri 225 mila euro. E così ha formalmente preso avvio la quarta edizione del Sicilia Express, il treno speciale che riporterà nell’Isola a Natale i fuori sede dal Nord Italia.

L’assessorato alle Infrastrutture, guidato da Alessandro Aricò, ha pianificato ieri la spesa: 170 mila euro per il noleggio del treno e altri 55 mila «per il servizio di comunicazione e di intrattenimento a bordo». Scatta così la fase dell’appalto, che finora si è aggiudicato sempre Treni Turistici Italiani (nell’orbita di Ferrovie dello Stato).

Il Sicilia Express è stato inaugurato a Natale 2024 ed è poi stato riproposto a Pasqua e a Ferragosto. Ora ci sarà il quarto per il Natale 2025. La formula non dovrebbe cambiare. Due basi di partenza: Milano e una città del Nord Est e varie tappe intermedie per raccogliere gli emigrati. In più ci saranno dei bus che collegheranno le principali città del Nord alle due basi di partenza.

Il tutto a un prezzo calmierato che sfiora i 40 euro, tutto compreso.

