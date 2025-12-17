Tornano i fenicotteri nel lago di Pergusa

Enna – Un primo gruppo di fenicotteri rosa aveva scelto, timidamente, il lago di Pergusa di Enna, ad inizio ottobre di quest’anno ma poi, qualche settimana fa, un altro stormo lo ha raggiunto per svernare in Sicilia.

Adesso sono circa una quarantina gli uccelli di questa specie che abitano la riserva naturale e che sono stati ripresi dal fotografo palermitano Vincenzo Pipitone che ha messo foto e video nel suo canale Youtube.

“I primissimi esemplari erano giunti qui nel 2023, poi però negli anni il fenomeno è andato sempre più crescendo e, non escludiamo, che in futuro questo possa diventare il loro habitat – spiega Antonio Aveni, agronomo responsabile della riserva naturale di Pergusa, gestita dal Libero consorzio di Enna – questo accade perché il lago ha subito negli anni delle fluttuazioni del livello dell’acqua, che oggi tende ad avere una superficie sempre più bassa, per via del cambiamento climatico e della siccità.

Questa specie di uccelli, che solitamente in Sicilia troviamo nelle saline o in luoghi dove il livello dell’acqua è poco profondo, adesso ha scelto Pergusa proprio perché il lago sta assumendo sempre più i connotati di una laguna”.

E così nella riserva dell’ennese gli affascinanti uccellii, la cui altezza varia dai novanta centimetri fino al metro e mezzo, convivono con le altre specie di volatili che abitano il posto. “In passato – prosegue l’esperto – questo lago, nel punto di massima profondità, raggiungeva i due metri e mezzo, oggi invece il livello dell’acqua si è abbassato notevolmente al metro e venti. I fenicotteri scelgono luoghi come questo, dove l’acqua non solo è bassa ma dove, dal punto di vista microbiologico, ritirandosi, fa sì che aumenti la salinità e questa è una condizione che predilige. Il prossimo passo sarà verificare, insieme ad esperti, la provenienza di questi esemplari”.

