Tozzo è il nuovo segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana. Termina l’internim di Margherita Rizza

Palermo – È Ignazio Tozzo il nuovo segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana. Lo ha deliberato la giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, nel corso della seduta di questa mattina. Fino ad oggi nel ruolo di Ragioniere generale, Tozzo è stato in passato anche componente, su designazione regionale, della sezione di controllo per la Sicilia della Corte dei Conti e dirigente generale del Dasoe dell’assessorato della Salute. Con la nomina di oggi, si conclude l’incarico di Margherita Rizza che ha ricoperto il ruolo ad interim dal 19 novembre 2024.

Alla guida della Ragioneria generale è stata nominata Gloria Giglio, al posto di Tozzo. Giglio è attuale dirigente del Servizio 3 “Bilancio e programmazione” dell’assessorato dell’Economia e, in passato, ha guidato numerosi uffici nella stessa struttura, ricoprendo anche funzioni vicarie di Ragioniere generale.

