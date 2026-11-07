Tradisce il marito con i colleghi di lui, i giudici le revocano la casa che le era stata regalata dall’uomo

Verona – Troppi tradimenti e con persone che lavoravano col marito, noto primario della provincia di Verona. Per i giudici tanto a basta a sancire la revoca della donazione di un immobile, avvenuta durante il matrimonio, per la cosiddetta «ingratitudine» a seguito di grave ingiuria. Non basta ovviamente un’infedeltà coniugale per la revoca di una donazione. Se – come in questo caso – avviene in determinate modalità, consente di annullare l’atto proprio quando il donatario che riceve il bene, si rende colpevole di un’offesa grave «all’onore, al decoro e alla dignità del donante». L’immobile in questione è un appartamento di un Comune in provincia di Verona, del valore di circa 250mila euro, ed era stato donato con atto pubblico dal medico alla moglie nel 2021 ma poi i rapporti tra i due coniugi si erano deteriorati fino all’avvio della separazione e poi del divorzio.

Rapporti extraconiugali nella casa donata dal marito

È venuto fuori, stando al resoconto processuale, che la donna avrebbe intrattenuto plurime relazioni extraconiugali, divenute di pubblico dominio nell’ambiente di lavoro dell’uomo e, in parte, consumate nell’immobile donato, «oltre ad aver formulato nei suoi confronti, nel successivo ricorso per separazione giudiziale, accuse infamanti e prive di riscontro probatorio», descrivendolo come un soggetto violento, dedito all’abuso di alcol e autore di condotte persecutorie «all’unico scopo di supportare la richiesta di affidamento esclusivo dei figli minori con previsione di incontri protetti con il padre», secondo la versione dei legali del medico. Nel 2024, in effetti, il Tribunale di Pordenone dichiara la separazione dei coniugi con addebito alla moglie proprio per violazione dell’obbligo di fedeltà.

Accolto il ricorso del medico

Rimaneva da stabilire l’eventuale revoca della donazione della casa di Verona. Nei giorni scorsi, il giudice Biancamaria Biondo, del Tribunale civile di Verona, ha accolto il ricorso del medico accogliendo la domanda di revoca della donazione. La revocazione per ingiuria grave (art. 801 codice civile) consente al donante di riprendersi il bene donato se il beneficiario dimostra una profonda ingratitudine. Come spiega l’avvocato Francesco Parise, espero della materia ma estraneo a questa vicenda processuale, «l’ingiuria grave non è un semplice insulto o un tradimento isolato, ma un comportamento palese che manifesta sprezzo per la dignità del donante e ne calpesta il valore morale». Nel caso di infedeltà tra coniugi, il tradimento fa revocare la donazione solo se commesso con modalità particolarmente offensive o umilianti. «I giudici – prosegue l’avvocato Parise – in questo caso hanno ritenuto grave l’offesa perché la moglie ha taciuto il primo tradimento al momento dell’atto, e ha usato la casa donata per incontrare l’amante e ha esposto il marito a una pubblica mortificazione professionale sul luogo di lavoro».

I tradimenti della donna per il Tribunale veronese erano, infatti, noti in ambiente sanitario di quel distretto, e hanno dato poi il via alla separazione quando anche il marito ne è venuto a conoscenza. Si legge chiaramente in sentenza sul punto specifico: «A ciò si aggiunge la reiterazione dei rapporti adulterini, tutti intercorsi con soggetti operanti nel settore sanitario. Tale circostanza rendeva concretamente prevedibile che la vicenda travalicasse la sfera privata della donna e giungesse a conoscenza del personale e dei collaboratori del marito». La donna dovrà restituire la casa e pagare anche circa 15mila euro di spese legali.

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