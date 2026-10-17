Tradita dallo spinello del figlio, arrestata donna per furto di energia elettrica

Quando si dice il caso.
di Redazione
Vittoria – La Polizia di Stato di Vittoria ha arrestato una donna per furto di energia elettrica.
La volante del Commissariato di Vittoria, durante una notifica di un atto amministrativo ad un ragazzo, insospettita dal forte odore di sostanza stupefacente proveniente dall’interno, ha chiesto immediatamente rinforzi per effettuare una perquisizione domiciliare.
Durante la perquisizione, oltre a trovare uno spinello, gli agenti del Commissariato riscontravano un’anomalia al contatore dell’energia elettrica.
L’intervento di tecnici ENEL confermava il furto di energia elettrica.
All’interno dell’abitazione era presente anche la madre del ragazzo, la quale, sentitasi scoperta, ammetteva di essere la responsabile del furto.
Per tale motivo, la donna, su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, veniva sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.
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