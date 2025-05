Traditi dal navigatore, ma l’incubo è a lieto fine

Palermo – Nel cuore della notte, tra fango e buio, la campagna palermitana si è trasformata in un incubo per una famiglia di turisti inglesi in vacanza. Ma grazie al tempestivo intervento dei carabinieri la paura ha lasciato il posto al sollievo. I militari sono intervenuti ieri sera per soccorrere tre persone in difficoltà a Lercara Friddi. Seguendo le indicazioni del navigatore satellitare per raggiungere una struttura ricettiva della zona, i turisti si sono ritrovati dispersi tra le campagne, con la propria macchina impantanata.

© Riproduzione riservata