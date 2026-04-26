“Traffico al collasso in aeroporto di Catania, un’ora per tragitti di pochi metri”

Catania – Una situazione ormai fuori controllo, destinata ad aggravarsi con l’avvicinarsi della stagione estiva, sta mettendo a dura prova l’aeroporto di Fontanarossa. È questo il quadro tracciato dai segretari generali delle sigle del comparto trasporto aereo Edoardo Pagliaro di Filt-Cgil, Mauro Torrisi di Fit-Cisl, Antonio Oranges di Uil Trasporti e Agatino Minutola di Ugl Trasporto Aereo, che in una lettera indirizzata al sindaco di Catania, e per conoscenza al presidente della Sac, evidenziano l’urgenza di intervenire prima dell’incremento dei flussi previsto per la stagione estiva (foto pagina Facebook gruppo Aeroporto di Catania Fontanarossa – Catania Fontanarossa Airport).

“Negli ultimi mesi, il traffico nei pressi delle aree partenze e arrivi ha raggiunto livelli critici, con tempi di percorrenza che superano frequentemente un’ora anche per tragitti di poche centinaia di metri – si legge nella nota dei sindacati -. Una condizione ormai sistemica che compromette non solo la mobilità dei passeggeri, ma anche la regolare operatività dello scalo”.

“Particolarmente rilevanti risultano le ripercussioni sui lavoratori aeroportuali, costretti a confrontarsi con ritardi cronici nei cambi turno, difficoltà nel rispetto delle procedure operative e un crescente stress psicofisico. Le criticità della viabilità incidono inoltre sull’efficienza dei servizi di handling, assistenza a terra e logistica, con possibili ricadute sull’intero sistema aeroportuale”, continua la nota.

Secondo le sigle sindacali, la crescita del traffico passeggeri non è stata accompagnata da un adeguato sviluppo delle infrastrutture viarie di accesso. Una carenza che oggi si traduce in un evidente squilibrio tra domanda e capacità del sistema.

I sindacati chiedono dunque un intervento immediato che preveda, in primo luogo, il rafforzamento della presenza della polizia municipale nelle fasce orarie di maggiore affluenza e una revisione complessiva della segnaletica e della viabilità interna, nonché la convocazione urgente di un tavolo tecnico finalizzato a un piano straordinario di gestione dei flussi e sollecitano inoltre la pianificazione di interventi infrastrutturali adeguati ai volumi di traffico attuali e futuri, il potenziamento dei collegamenti di trasporto pubblico tra il centro urbano e l’aeroporto (con particolare attenzione alle fasce orarie notturne), e l’introduzione di sistemi informativi in tempo reale sulle condizioni della viabilità, a beneficio di cittadini e lavoratori.

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