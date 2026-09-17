Traffico di beni archeologici, i carabinieri recuperano reperti per 400mila euro

Palermo – Una complessa e articolata indagine condotta nei mesi scorsi dai carabinieri del Nucleo TPC di Palermo ha portato al recupero di un ingente patrimonio artistico e archeologico, per un valore complessivo stimato in circa 400mila euro, oltre alla identificazione di due soggetti indagati in relazione ai reati di furto e ricettazione di beni culturali.

Il procedimento penale – si legge in una nota dell’Arma – ha avuto origine dalle denunce presentate da un professionista del settore antiquariale di Palermo, che nel 2024 aveva subito la sottrazione di numerose opere di valore risalenti ai periodi compresi tra l’VIII-IX secolo e al XVI secolo.

La vasta attività investigativa, dicono i carabinieri, sviluppata anche attraverso monitoraggi e analisi tecniche, ha permesso di risalire a due soggetti presunti responsabili dei reati di furto e ricettazione di beni culturali.

Nell’ambito dell’indagine sono stati sequestrati, inoltre, numerosi reperti di interesse archeologico, tra i quali 3 anfore da trasporto di età Romana e Greco-Italica, databili tra il V e il IV secolo a.C., una scultura in legno raffigurante una testa di ambito egizio antico; una ushabti/statuetta funeraria (corredo funerario); una testa scultorea in marmo di età arcaica e di probabile produzione greco-orientale; un elemento dorato (verosimilmente casseruola in bronzo) di area pompeiana.

Non mancano i recuperi in ambito bibliografico e archivistico tra i quali spicca una raccolta di antichi manoscritti, riferibili al “Monastero di San Giovanni l’Origlione” di Palermo (1554-1655); un Editto del Regno delle due Sicilie, manoscritto sul retro e riportante un timbro riferibile al Comune di Avellino, datato 1835; un importantissimo corpus di carte identificabile con il carteggio personale della duchessa Beatrice Mantegna dell’Arenella (prima metà del ’900) riguardanti “Lo Studio del Cavalluccio”, opera inizialmente attribuita a Leonardo da Vinci.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno permesso il recupero di diversi beni culturali per i quali i carabinieri del Nucleo TPC si sono avvalsi della collaborazione dell’Arma territoriale, di dirigenti e funzionari archeologi e archivisti della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo, della Soprintendenza archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo, di un funzionario archeologo specialista in egittologia della Soprintendenza archeologica delle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Torino, nonché di docenti dell’Università degli Studi di Palermo ed Enna “Kore”. La cooperazione tra i diversi Enti di tutela ha consentito di accertare il valore storico, artistico ed economico dei beni recuperati dal Nucleo TPC di Palermo.

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