Traffico di droga, arrestato un 66enne a Comiso, deve scontare oltre 4 anni di pena

Deve scontare la pena di 4 anni e 6 mesi in regime di detenzione domiciliare.
di Redazione
Comiso – La Polizia di Stato di Comiso ha dato esecuzione ad un “Ordine di Esecuzione per Espiazione pena” in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa nei confronti di un 66enne originario di Comiso.
Il provvedimento è scaturito a seguito della condanna definitiva per il reato di produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacente.
Gl investigatori del Commissariato di P.S. di Comiso hanno immediatamente rintracciato il 66enne, conducendolo presso la propria abitazione, dove sconterà la pena di 4 anni e 6 mesi in regime di detenzione domiciliare.
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