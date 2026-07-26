Tragedia a Donnalucata, donna colta da malore mentre fa il bagno, muore nonostante i soccorsi

Pare sia una donna polacca.

Scicli – Una donna di origine straniera, di età superiore ai 60 anni, è morta nel pomeriggio di oggi domenica 26 agosto intorno alle ore 18 nello specchio d’acqua del lido Palo Rosso a Donnalucata.

La donna, pare di origine centroeuropea, forse polacca, ha accusato un malore mentre prendeva un bagno in prossimità della scogliera frangiflutto, quando ha accusato un improvviso malessere.

A nulla è valdo l’immediato intervento del bagnino (in servizio da un paio di settimane nella spiaggia di Micenci che da sempre ne è sprovvista) e dell’ambulanza del 118.

La donna è morta nonostante i tentativi di rianimazione. Il dramma in corrispondenza di via Lentini in una domenica di grande affollamento della spiaggia Micenci-Palo Rosso.

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