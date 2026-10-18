Tragedia in chiesa: sacerdote muore colpito dalla croce crollata durante la messa in diretta social

Tragedia durante la messa in Ecuador dove un sacerdote, Padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, è morto schiacciato dalla pesante Croce che si è staccata improvvisamente dalla parete della chiesa mentre il prete celebrava la funzione religiosa a Guayaquil. Lo spaventoso incidente sabato davanti agli occhi atterriti di decine di fedeli presenti nell’edificio religioso ma anche davanti a tanti fedeli che assistevano online alla funzione che veniva trasmessa in diretta streaming sui social.

Il terrificante incidente si è consumato nel pomeriggio di sabato 17 ottobre mentre il sacerdote celebrava la consueta messa quotidiana presso la parrocchia di “Nostra Signora del Perpetuo Soccorso”, nel centro della città capoluogo di Guayaquil, sulla costa dell’Ecuador. Come si vede dalle terribili immagini che hanno ripreso il momento dell’incidente mortale, tutto è avvenuto in pochi attimi senza che il prete si accorgesse di quanto stava accadendo e senza che nessuno dei presenti potesse intervenire in tempo.

La pesante croce in legno con sopra la statua di Gesù crocifisso, che era alle spalle del sacerdote sull’altare, si è staccata improvvisamente dalla parete nella parte superiore colpendolo in pieno alla testa senza dargli scampo. Sotto shock i fedeli e i collaboratori che erano presenti sul posto e che sono intervenuti subito dopo mentre la telecamera che riprendeva la funzione religiosa veniva immediatamente spenta. Per il prete inutili i successivi soccorsi allertati dai fedeli: Il sacerdote è morto praticamente sul colpo ed è stato possibile solo accertarne il decesso. Al momento non sono ancora stati resi noti i dettagli e i motivi relativi alle cause del distacco della croce.

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