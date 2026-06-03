Taormina, falcia la folla dopo una lite in discoteca: il video shock

Taormina – Un episodio preoccupante ha turbato la notte della movida taorminese, richiedendo un immediato intervento delle istituzioni locali. Al centro dei fatti c’è un video, divenuto rapidamente virale dopo la pubblicazione sui canali social del sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Le riprese documentano attimi di caos e potenziale pericolo intorno alle 3:15, all’uscita della nota discoteca Ipanema in direzione Letojanni.

De Luca al “pirata” dell’Ipanema: «Sappiamo di dove sei, tra poco ti vengono a prendere»

A destare la maggiore allerta è un’automobile protagonista di manovre sconsiderate. Le parole che accompagnano la pubblicazione non lasciano margini di ambiguità: “Chiederò l’immediata identificazione di tutti coloro che sono ripresi nel video ed il nome di quel pazzo che guidava la macchina”. Spetta ora alle autorità competenti, sulla base delle sequenze acquisite, risalire all’identità del conducente e degli altri presenti, facendo piena luce su una nottata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

Il primo cittadino ha riferito di aver ricevuto il materiale pochi minuti prima di renderlo pubblico e di aver deciso di intervenire con la massima determinazione. Per tutelare la sicurezza e sanzionare i responsabili, le immagini sono state inoltrate senza indugio alle forze dell’ordine, in particolare al Dirigente della Polizia di Stato e alla Polizia municipale di Taormina.

© Riproduzione riservata