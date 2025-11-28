Tragedia sulla Palermo-Sciacca, due morti in incidente stradale

Altofonte, Palermo – A causa di uno scontro frontale che ha coinvolto due automobili, è al momento chiuso un tratto della strada statale 624 “Palermo-Sciacca”, al km 8,400 ed in entrambe le direzioni, in località Altofonte (PA).

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono decedute due persone. Lo comunica l’Anas.

Al momento sono previste temporanee deviazioni in loco attraverso gli svincoli di Giacalone ed Altofonte ed utilizzo della strada provinciale 69 bis.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, il personale del 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

