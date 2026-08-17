Tragedie al teatro greco di Siracusa, il libro del dottor Giuseppe Carbone

Scicli – Grazie all’associazione “Il Molo” Donnalucata e al patrocinio del Comune di Scicli, venerdì 21 agosto 2026 (alle ore 19), a Donnalucata nell’area giardinata del Palazzo Mormino, sarà presentato il libro del dr. Giuseppe Carbone, intitolato “Appunti da quadernone”.

Il libro contiene i ricordi sui temi delle tragedie greche presentate nel Teatro Greco di Siracusa a cura dell’INDA, sin dal 1954, quando il dottore Carbone, sciclitano, già segretario generale a Frosinone, fu per la prima volta spettatore, insieme all’indimenticato padre, il cancelliere Carbone, del “Prometeo incatenato”, ove il protagonista era Vittorio Gassman.

Carbone è già autore di altri due libri, “Ricordi di calcio e di qualcos’altro dei tempi migliori” e “Ricordi di un Segretario comunale”.

© Riproduzione riservata