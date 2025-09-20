Tragico incidente sulla Noto-Pachino: muore una donna in uno scontro frontale

La vittima è una 45enne residente nella zona

Pachino – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale Noto-Pachino. Un impatto frontale tra un pullman di linea e una Toyota Yaris ha causato la morte di una donna, una 45enne alla guida dell’autovettura.

Lo scontro è avvenuto in un tratto rettilineo della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine.

A seguito dell’incidente, la Noto-Pachino è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Si registrano disagi alla viabilità locale, con deviazioni segnalate lungo le arterie secondarie.

La vittima, una donna residente nella zona, è deceduta sul colpo. Nessun ferito grave tra i passeggeri del pullman, che sono stati comunque sottoposti a controlli medici.

