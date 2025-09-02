Incidente, morti due uomini a Lercara Friddi: sono padre e figlio. 4 morti in 12 ore nel palermitano

Palermo – Incidente mortale sulla strada statale 189 Della Valle dei Platani, nel territorio di Lercara Friddi. Nello scontro frontale tra due auto, avvenuto all’altezza del chilometro 7, hanno perso la vita due persone.

Si tratta di un 86enne e un 56enne, padre e figlio. Nell’incidente sono rimaste coinvolte una Bmw e una Peugeot, illeso il conducente dell’altra auto. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dei due uomini.

Quattro vittime in un giorno. A Palermo, nella notte, hanno perso la vita due giovani un altro terribile incidente, avvenuto in viale Regione Siciliana, all’altezza del ponte di via Belgio. Antonio Mazzola, 27 anni e Domenico Schiavo, viaggiavano su una Kawasaki.

© Riproduzione riservata