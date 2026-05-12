Trapianto capelli prima e dopo: cosa devi sapere

Chi sta cercando informazioni per trovare soluzioni alle calvizie o all’alopecia androgenetica, vuole sapere che cosa succeda nel trapianto capelli prima e dopo. Chi arriva a optare per un intervento in ambito tricologico vuole risolvere in maniera definitiva il suo problema. Infatti, questa tipologia di situazione può andare a inficiare non solo la salute del cuoio capelluto, ma anche aspetti psicologici e la vita sociale della persona. Spesso va a minare l’autostima o la percezione del sé.

La perdita di capelli può essere causata da differenti fattori fra cui: fattori genetici, lo stress, cambiamenti ormonali. Prima di andare a decidere se effettuare un trapianto, bisogna capire la causa e far sì che questa sia risolta, in maniera che il trapianto capelli prima e dopo possa dare dei risultati concreti. Nelle varie offerte a livello internazionale la Turchia si differenzia per delle variabili molto apprezzate dal paziente, che andiamo a scoprire per capire meglio il quadro generale.

Perché molte persone scelgono il trapianto capelli in Turchia

Numerosi sono i motivi per cui la Turchia è diventata una delle destinazioni più gettonate per effettuare un trapianto capelli Turchia. Una delle prime ragioni è il fatto che si riesce ad accedere a strutture moderne con team a livello internazionale e chirurgici specializzati, che vanno a soddisfare le esigenze dei pazienti dando un risultato di trapianto capelli prima dopo efficiente. Molte cliniche, inoltre, mettono a disposizione dei clienti anche pacchetti all inclusive che sgravano la persona dall’organizzazione, occupandosi loro in prima persona dei trasferimenti, assistenza linguistica e soggiorno. Bisogna anche considerare l’aspetto trapianto capelli Turchia costi, in quanto i preventivi, in generale, hanno un’incidenza del 70% in meno rispetto a paesi quali Italia e Stati Uniti.

Questo aspetto non va inficiare la qualità del risultato. La Turchia infatti può permettersi di avere dei prezzi così calmierati perché c’è il costo della vita che è più basso, il cambio euro / dollaro è a vantaggio del paziente rispetto alla lira turca. Inoltre, il governo turco promuove il mantenimento di prezzi più bassi perché il turismo sanitario legato alla tricologia possa rimanere florido e, quindi, una voce in attivo nel bilancio statale.

Non da meno la qualità delle tecniche utilizzate. Infatti, oggi la Turchia ha sostituito tutte le vecchie metodologie di operazioni con nuove tecniche all’avanguardia, che permettono di avere potenzialmente un risultato migliore, più armonico e dinamico e una guarigione più agevole.

Cosa aspettarsi prima e dopo il trattamento

Quando insieme a uno staff medico si decide di optare per l’intervento chirurgico è bene essere consapevoli di che cosa aspettarsi dal trapianto capelli prima e dopo. Il trapianto è un percorso che richiede del tempo e ha più step.

Nella fase preliminare vi è una prima visita da remoto in cui si va a definire il percorso e il preventivo. Fatta questa prima visita preliminare, ad accettazione del preventivo, si organizza il trapianto. Il paziente dovrà recarsi in Turchia per tre o quattro giorni: in questi giorni di permanenza ci sarà una visita preliminare in presenza, l’intervento in anestesia locale e una o due visite post intervento.

Uscendo dalla sala operatoria il paziente non ha già una chioma folta, perché i bulbi piliferi impiantati nell’area da trattare devono rientrare in un normale ciclo di vita, di crescita e caduta dei capelli. Questo procedimento, che viene definito post operatorio, ha una durata dai 12 ai 18 mesi. Uno dei vantaggi delle cliniche turche è il fatto che molte di queste seguono il paziente fino alla fine, è un utile supporto in quanto in questi 12-18 mesi bisognerà seguire delle routine che vadano a ottimizzare la guarigione.

Le tecniche utilizzate dalle cliniche turche

Uno degli aspetti che porta anche alla scelta delle cliniche turche è il fatto che siano sempre aggiornate sulle ultime tecniche di trapianto: questo implica avere vantaggi sia in termini di risultato che di guarigione. Le due tecniche per lo più utilizzate sono la FUE e la DHI. Entrambe prevedono l’estrazione del follicolo singolarmente e l’impianto dello stesso sempre uno a uno. La differenza è semplicemente che la FUE avviene in due passaggi, la DHI in un unico passaggio.

Presso la clinica Cosmedica di Istanbul, guidata dall’esperienza del dottor Levent Acar, presente sul mercato da oltre 16 anni con all’attivo 20.000 interventi di successo, si è avuto lo sviluppo della DHI Sapphire. Questa si differenzia dalla DHI nell’utilizzo degli strumenti. Infatti il dottor Acar utilizza le lame in zaffiro per creare i microcanali, che comportano un’incisione più precisa e meno invasiva, tutto a vantaggio della guarigione del paziente.

Considerazioni finali

Avere oggi consapevolezza di quello che comporta il trapianto di capelli prima e dopo è sicuramente la base essenziale per poter affrontare in una maniera consapevole, senza stress e in modo sicuro, tutto il procedimento. Per fare in modo che tutto si svolga al meglio è suggeribile consultare dei professionisti e delle cliniche specializzate, che sappiano guidare in maniera capace il paziente, affinché si possano avere dei risultati che durino nel tempo e che siano inseriti in un quadro di gestione salutare del paziente.

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