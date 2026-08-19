Trasferito in elisoccorso a Catania il 30enne vittima dell’incidente autonomo sulla Modica-Pozzallo

A bordo della sua auto era finito contro un muretto a secco.

Modica – È stato trasferito in elisoccorso a Catania il giovane di 30 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto nella notte sulla Sp45, la vecchia strada che collega Modica a Pozzallo. A causa delle gravi lesioni riportate nello schianto, il 30enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico e successivamente ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva.

Nella giornata di oggi, considerate le sue condizioni e la necessità di ulteriori cure specialistiche, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Garibaldi Centro di Catania.

L’incidente stradale è avvenuto la notte scorsa, intorno alle ore 3, sulla vecchia strada che da Modica porta a Pozzallo. Il giovane ha perso il controllo dell’auto finendo rovinosamente con un muretto di pietre a secco.

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