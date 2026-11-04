Trasferito in ospedale a Catania il rumeno 47enne travolto da un treno

L'uomo era forse ubriaco e ha perso i sensi sulle rotaie poco prima che arrivasse il convoglio.

Vittoria – È stato trasferito dal Guzzardi di Vittoria all’ospedale Cannizzaro di Catania nella notte in gravi condizioni il 47enne rumeno rimasto ferito dopo essere stato travolto da un convoglio ferroviario mentre si trovava in prossimità dei binari che portano alla stazione di Vittoria. L’uomo avrebbe perso i sensi vicino alla sede ferroviaria, probabilmente in stato di alterazione psicofisica da alcol. Al passaggio del treno, diretto a Modica da Caltanissetta, il macchinista si è accorto della presenza dell’uomo sui binari e ha immediatamente azionato i sistemi di emergenza, senza riuscire a fermare del tutto il convoglio in tempo utile. Nonostante l’impatto, il malcapitato è rimasto in vita, riportando ferite gravi e altre lesioni che hanno reso necessario l’intervento dei sanitari del 118.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente delicate, dal momento che l’uomo era rimasto incastrato sotto il locomotore. I soccorritori sono riusciti infine a estrarlo e ad affidarlo alle cure del personale medico. Il ferito è stato quindi stabilizzato e trasportato al Guzzardi per gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni sono apparse subito abbastanza gravi: ha riportato un trauma facciale, diverse fratture al volto e un’emorragia cerebrale. Dopo i primi soccorsi, è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania durante la notte.

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