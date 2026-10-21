Trasportatori siciliani: «Sospendiamo protesta e rimuoviamo blocchi»

Catania – Dopo l’incontro di questa sera, in Prefettura a Catania, gli autotrasportatori dell’Associazione imprese autotrasportatori siciliani, che ancora mantenevano i blocchi dei tir in diversi punti dell’autostrada Messina-Catania, davanti al porto di Palermo e in altre strade siciliane, hanno deciso di sospendere la protesta. «Abbiamo deciso di revocare il blocco dei Tir poiché abbiamo ricevuto delle rassicurazioni da parte del prefetto che anche noi siederemo ai tavoli nazionali per i confronti sul tema dell’autotrasporto», ha detto il presidente dell’Aias Giuseppe Richichi.

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