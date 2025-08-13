Trasporto aereo: Aeroitalia cambia nome per il contenzioso con Ita Airways. Intrieri: “già scelto il nuovo marchio”

Roma – Aeroitalia cambierà nome entro dicembre. E’ quanto si prepara a fare la compagnia aerea, dopo il provvedimento cautelare emesso dal Collegio d’Appello del Tribunale di Roma nell’ambito del contenzioso con Ita Airways sulla presunta similitudine con il brand Alitalia. “Abbiamo già scelto il nuovo marchio commerciale, che adotteremo nei prossimi mesi, comunque entro la fine di quest’anno”, rivela Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, a AGEEI/Aerospazionews. “Il nuovo nome sarà accompagnato dalla scritta ‘Operated by Aeroitalia’, perché manterremo la ragione sociale dell’azienda”.

Nel frattempo, su richiesta dei legali di Aeroitalia, il 12 settembre si svolgerà una nuova udienza presso il Tribunale di Roma. “Abbiamo chiesto che ci venga spiegato bene come attuare il provvedimento sul cambio del nome e del dominio del sito web, perché dal dispositivo non è chiaro e non riusciamo a capire come attuarlo”, sottolinea Intrieri. “Nel corso dell’udienza, diremo come intendiamo operare e in che tempi, anche per riverniciare tutti i nostri velivoli”.

Nel frattempo, il procedimento legale avviato da Ita Airways va avanti. “Nel primo giudizio cautelare è stata data ragione a noi, mentre il secondo provvedimento è stato a loro favore”, ricorda Intrieri. “Al momento, dobbiamo rispettare il provvedimento, effettuare dunque il rebranding e riverniciare la nostra flotta. Ma Ita Airways si è presa una grande responsabilità. A ottobre ci sarà un’altra udienza e la sentenza di merito arriverà tra circa due anni: se il giudizio fosse ribaltato, se dovessimo vincere la causa, torneremo a chiamarci Aeroitalia a spese di Ita Airways. E dovranno pagare tanti danni”.

