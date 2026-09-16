Trasporto sanitario protetto da Comiso a Milano per un paziente ricoverato in Rianimazione a Modica

Comiso – Nella giornata di ieri, la Prefettura di Ragusa ha disposto, su richiesta e con la collaborazione dell’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, il trasferimento urgente di un paziente al “Niguarda” di Milano. Il trasporto è avvenuto dall’aeroporto di Comiso a bordo di un velivolo dell’Aeronautica Militare.

L’assistenza durante il viaggio è stata garantita da un dirigente medico e dal coordinatore infermieristico della Terapia intensiva.

Il paziente, già sottoposto a un intervento di cardiochirurgia nella struttura milanese e successivamente rientrato a casa, era stato ricoverato a Modica in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni cliniche.

Dopo la valutazione del quadro e il confronto con i medici del “Niguarda”, l’équipe della Rianimazione ha attivato tempestivamente le procedure previste, predisponendo gli aspetti sanitari e organizzativi necessari al trasferimento. Il coordinamento della Prefettura ha consentito di programmare il volo in tempi brevi e di garantire la continuità dell’assistenza fino alla presa in carico del paziente da parte della Cardiochirurgia del nosocomio lombardo.

La Direzione strategica dell’ASP esprime il proprio ringraziamento alla Prefettura per la collaborazione assicurata e al personale sanitario della Rianimazione che ha seguito il paziente: un lavoro coordinato che ha permesso di rispondere con tempestività a una situazione clinica complessa.

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