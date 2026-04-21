Travolta e trascinata da un Tir, Ornella, 46 anni, muore in ospedale

Palermo – Investita da un Tir in via dell’Arsenale, una donna di 46 è morta alcune ore dopo in ospedale per le gravi ferite riportate. La vittima è Ornella Manzella. Sull’incidente, avvenuto ieri mattina non lontano dai cantieri navali, stanno indagando gli agenti della polizia municipale per capire la dinamica ed eventuali responsabilità.

Sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso e la donna è stata trasportata all’ospedale Civico dove poi è morta. È intervenuta anche la polizia municipale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente: da una prima analisi la vittima sarebbe stata trascinata per alcuni metri senza che l’autista se ne sia accorto.

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