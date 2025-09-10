Travolta e uccisa da un’auto nei pressi di un ristorante

Porto Empedocle, Agrigento – A Porto Empedocle tragedia nel pomeriggio di oggi: una donna Isabella Messina, 64 anni, è stata travolta e uccisa da un’auto mentre si trovava davanti a un ristorante lungo via Crispi, in contrada Marinella.

Il veicolo, una Renault Clio, era guidato da un ragazzo di 21 anni, rimasto illeso ma in stato di shock e trasportato d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso della donna.

Le indagini sono affidate al commissariato Frontiera con il supporto della Polizia Stradale di Sciacca, giunti tempestivamente per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente ora al centro di un’inchiesta.

© Riproduzione riservata